Свердловские врачи удалили у пациента опухоль весом свыше 60 кг

Медики Свердловского областного онкологического диспансера удалили у 50-летнего пациента опухоль, которая разрослась и достигла веса более 60 кг. Как сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области, за последние 30 лет уральские онкологи с подобным не сталкивались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пациент и главный врач СООД Евгений Киселев

Врачи выяснили, что у жителя была липосаркома, которую очень сложно выявить на начальных стадиях: опухоль «маскируется» под обычную жировую прослойку. Живот пациента рос около 20 лет, подозрений на онкологию не было. Однако при достижении определенной массы липосаркома способна резко увеличиваться: когда пациент прибыл в диспансер на первый прием, его вес был примерно 150 кг, однако через месяц его вес вырос на 30 кг. Своим объемом опухоль давила на вену, заняла почти всю брюшную полость и полностью сместила некоторые органы, включая кишечник и мочевой пузырь. «Животик у меня стал расти в 33 года, я с ним тихонько бегал, делал покупки, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело. На томографе после обследования обнаружилась большая опухоль»,— рассказал пациент.

Онкологам нужно было учесть множество нюансов при подготовке к операции и во время нее: из-за опухоли житель не мог долго лежать на спине, а хирургическое вмешательство было сопряжено с высоким риском массивной кровопотери и тромбоэмболии. Восемь медиков справились с работой за 7 часов 40 минут. «Ради академического интереса медики попробовали взвесить новообразование, однако шкала весов ограничена 60 кг, а вес опухоли превышал этот параметр»,— сказано в сообщении.

Во главе оперирующей бригады был заведующий отделением абдоминальной онкологии №3 Вадим Голоднов. Ему ассистировали и активно помогали врачи-онкологи, хирурги Владимир Уксусников, Дмитрий Попов, Кирилл Зубков, операционная сестра Алена Голубятникова. Анестезиологическое пособие (наркоз) обеспечивали врачи анестезиологи-реаниматологи Сергей Кожевин и Константин Донсков, а также медицинская сестра-анестезист Любовь Некрасова.

Ирина Пичурина