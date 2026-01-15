Бастрыкин предложил включать фильмы о бойцах СВО в «Разговоры о важном»

Фильмы об участниках военной операции на Украине нужно включить в школьные уроки «Разговоры о важном», считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он обсуждал произведения об участниках СВО на встрече с представителями культуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Глава СКР убежден, что каждый учитель должен найти подход к ученикам, чтобы заинтересовать их в «Разговорах о важном». «Сейчас снимают очень много достойных документальных фильмов. Вместе с тем не хватает художественных фильмов о подвигах наших бойцов»,— сказал он в интервью ТАСС.

«Разговоры о важном» — это внеурочный предмет, входящий в программу всех школ и колледжей. Он проводится в формате классного часа один раз в неделю. Занятия проходят по понедельникам первым уроком. Каждый урок посвящен конкретной теме, она общая для всех классов и школ. В октябре 2024 года президент Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», и одна из воспитательниц предложила проводить «Разговоры о важном» в дошкольных учреждениях для детей от пяти лет. Господин Путин идею поддержал, но попросил «не перегибать».