Акции татарстанского ПАО «ИВА» после IPO подешевели на 44%

Акции зарегистрированной в Иннополисе IT-компании «ИВА» (IVA Technologies) после первичного публичного размещения бумаг на бирже снизились на 44% от цены размещения, сообщают «Известия».

По данным издания, более 70% российских компаний, вышедших на IPO (Initial Public Offering) в последние два года, ушли в минус, в среднем снижение составляет 40%. Падение акций «ИВА» и еще 7 компаний превышает средний уровень.

ПАО «ИВА» — разработчик сервисов видеоконференцсвязи и решений в сфере унифицированных коммуникаций. Компания работает на рынке с 2017 года. Ее выручка по итогам 2024 года составила 3,3 млрд руб.

Анна Кайдалова