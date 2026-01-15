В Москве с 16 по 18 января пройдет рейд по контролю за велокурьерами

В Москве с 16 по 18 января сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактический рейд по предупреждению правонарушений среди велокурьеров. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного подразделения ведомства.

Инспекторы напомнят курьерам о необходимости повышенного внимания на дороге и уважительного отношения к пешеходам при движении по тротуарам. Также обратят внимание на использование защитной экипировки со световозвращающими элементами и строгое соблюдение требований дорожных знаков и сигналов светофора.

В ГИБДД пояснили, что регулярно проводят рейды по соблюдению правил дорожного движения среди тех, кто оказывает услуги доставки. Меры, в том числе, необходимы для поддержания порядка на дорогах и снижения риска аварий.