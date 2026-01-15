Бизнес на иголках

Утилизировать елку в Москве можно до начала весны. При этом больше половины россиян начинают избавляться от новогодних украшений сразу после Старого Нового года, отмечают собеседники “Ъ FM”. Как правильно, а главное, быстро и чисто утилизировать праздничное дерево? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В отличие от Японии, где существует целый фестиваль сжигания новогодних украшений, в России за неправильную утилизацию елки грозят штрафы до 4 тыс. руб. Речь идет в том числе о выбросе целого дерева на свалку. Но, если его очистить от иголок и распилить, наказания не будет. В 2026 году в столице открыто более 700 эко-пунктов приема новогодних деревьев. Они работают круглосуточно до 1 марта. Сдать можно и лапник. Из переработанных деревьев там делают щепу, например, для удобрения почвы или создания экологических троп.

Впрочем, многие не стали дожидаться даже Старого нового года, сетует руководитель и основатель ивент-студии Decor-Moscow Анастасия Иванчина: «Демонтажи начались с 3 января, то есть декораторы уже во всю работали. Все больше компаний и частных клиентов выбирают экологичный подход и берут елки в аренду. Но срубленные елки в загородных домах мы тоже ставили, особенно, где семьи, дети. У юрлиц мы ставили крупные, литые из искусственных материалов».

Традиционную акцию по сбору новогодних деревьев запустил и Московский зоопарк. Но там принимают только нераспроданные, из них потом делают полезные лакомства и игрушки для животных. А чтобы не ломать голову, куда деть елки после праздника, многие договариваются об утилизации еще на этапе покупки, говорит руководитель студии флористики и декора «Зверобой» Ксения Соколова: «Спрос был выше, чем в прошлом году. Большинство клиентов хотели композиции с конями и деревянными лошадками. Пользовались популярностью елочки ручной работы. Мы сразу прописываем в договоре демонтаж после Нового года. Многие клиенты хотят закончить демонтаж прямо после январских праздников, с 15 по 18 января. Но некоторые просят оставить декор до 1 февраля».

Еще один вариант — мастер по демонтажу. В сети десятки таких объявлений от компаний и частных специалистов. В среднем за утилизацию дерева до 2 м просят от 3 тыс. руб. За доплату некоторые могут и убраться после демонтажа, говорит сотрудник одной из московских компании по утилизации: «Можем приехать в любой день. У нас два интервала: с 09:00 до 15:00 либо с 15:00 до 21:00. Если требуется, также работаем в субботу-воскресенье. Демонтируем и искусственные, и натуральные ели. Это может быть сосна или пихта, или туя. Необходимо сначала снять украшения. Потом, если ель натуральная, оборачиваем ее стрейч-пленкой, чтобы иголки не осыпались, и выносим».

При этом стоимость работ по установке, украшению и демонтажу высоких деревьев за год выросла примерно на 20%. Если раньше высотник-альпинист получал за смену 10-12 тыс. руб., то сейчас — 15-17 тыс. руб. И спрос на этом фоне снижается, отмечает руководитель компании «Горфокс» Виктор Сорокин: «Государственных контрактов у нас было очень мало — 5-10% от общей массы. В основном это загородные объекты, но спрос также был небольшой. К примеру, у нас есть клиент, которого мы обслуживаем уже очень много лет, но в этом году он сказал, что сам поедет на рынок, купит елку и сам повесит гирлянды. Люди сейчас очень скрупулезно считают свои деньги. В основном город начинает демонтаж украшений с начала марта, к апрелю. Касаемо частного сектора: далеко не все демонтируют свои украшения с целью сэкономить».

А за тех, кто не убирает елку до весны, уже вступились психологи: «Ваша елка — ваши правила». И не стоит отказывать себе в желании продлить ощущение чуда и праздника, отмечают специалисты.

Екатерина Вихарева