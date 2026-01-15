Нижегородец отдал мошенникам 6,3 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 55-летнего нижегородца, который за пять дней перевел аферистам 6,3 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела потерпевшему несколько дней звонили с разных номеров якобы сотрудники госструктур. Они убедили жертву передать накопления для «декларирования» курьеру. В итоге нижегородец отдал неизвестному при личной встрече пакет с 1,9 млн руб. и $30 тыс.

На следующий день он продал свой автомобиль за 2 млн руб. и перевел деньги через банкомат на продиктованный мошенниками счет.

Полиция ищет предполагаемых преступников.

Владимир Зубарев