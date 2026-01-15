Начальником полиции Перми станет экс-руководитель управления уголовного розыска

Первым заместителем начальника УМВД Перми — начальником полиции будет назначен полковник Вячеслав Голдобин. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Голдобин (справа)

Господин Голдобин возглавлял управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю в 2018–2021 годах. Он увольнялся из органов внутренних дел, но затем восстановился на службе. В последнее время руководил отделом МВД по Александровску.

Его предшественник в должности первого зама Вадим Стрижков, как сообщает «Рифей-Пермь», был назначен на должность начальника УМВД Перми. Предыдущий руководитель городского управления Алексей Салтыков покинул должность, прослужив на ней около полутора лет. По данным «Ъ-Прикамье», сейчас господин Салтыков находится в распоряжении начальника ГУ МВД по Пермскому краю.