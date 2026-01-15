В КЧР силовики вернули в госсобственность 150 га земли на 471 млн рублей

Следователи СК России по Карачаево-Черкесии вернули государству около 150 га земли стоимостью свыше 471 млн руб., рассказал в интервью ТАСС исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по республике Владимир Хорольский. Они расследовали уголовные дела 2025 года и изъяли участки у частников. Бывшие главы сельских поселений незаконно отчуждали эти земли, включая территории в курортной зоне.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2025 году следователи выявили махинации с более чем 250 га земли. Они арестовали большую часть участков и вернули 16 из них в муниципальную и федеральную собственность. Общая площадь возвращенной земли достигла 150 га, а ее рыночная стоимость превысила 471 млн руб. Владимир Хорольский подчеркнул: работа продолжается, силовики нацелены на полное восстановление госсобственности.

Одно из громких дел касается поселка Пхия. Там фигуранты незаконно захватили 17 участков на 5 га в государственном лесном фонде. Рыночная стоимость этих земель составила свыше 286 млн руб. Бывшие главы поселений выдали фиктивные документы и передали лесные территории частникам. Следователи возбудили уголовное дело в 2025 году, провели аресты и вернули участки государству.

Ранее прокуратура республики боролась с похожими случаями. В ноябре 2024 года она подала иск о возврате 8,2 га земли в Архызе стоимостью 190 млн руб. Глава администрации сельского поселения обвинялся в мошенничестве. В 2023 году Верховный суд КЧР поддержал прокурора и вернул 5 га в особой экономической зоне "Архыз" муниципалитету. Такие инциденты повторяются: чиновники превышают полномочия по ч. 3 ст. 286 УК РФ и отчуждают земли под видом законных сделок.

Следователи обещают новые возвраты. Они уже арестовали остатки из 250 га. Фигуранты — экс-чиновники из сельских поселений — получают сроки за махинации. Госсобственность укрепляется, но проблема с незаконным захватом земель в республике сохраняется. В 2025 году СК возбудил десятки дел по аналогичным фактам.

Станислав Маслаков