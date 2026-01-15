НОВИКОМ и Воронежское РО СоюзМаш открыли в ЛНР «Индустриальные классы»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) совместно с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России и благотворительным фондом «Отечество» реализовал профориентационный проект «Индустриальный класс» в Луганской Народной Республике. Благодаря финансовой поддержке банка в Домах творчества Белокуракинского и Новопсковского районов в конце 2025 года были открыты мастерские, в которых школьники уже постигают азы инженерного дела.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Индустриальные классы оснастили токарными станками с числовым программным управлением, сварочными тренажерами и 3D принтерами. Под руководством опытных педагогов ребята учатся решать инженерные задачи, развивают техническое мышление и получают первые навыки для будущей профессии. Проект, стартовавший около года назад, направлен на раннюю профориентацию и подготовку специалистов для промышленного сектора региона.

«О необходимости готовить технические кадры начиная со школьной скамьи говорят на самом высоком уровне. И проект «Индустриальный класс» – это наш вклад в дело национальной важности. Сегодняшние школьники, ребята, которые приходят в эти мастерские, осваивают современное оборудование, учатся мыслить, как инженеры, – это будущее нашей промышленности, ее главный потенциал и капитал. И мы рады, что можем поддержать их в стремлении работать и развиваться на благо нашей страны», — отметил председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Проект «Индустриальный класс» был реализован в рамках соглашений, заключенных между фондом «Отечество», администрациями районов ЛНР и Воронежским отделением СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева. Банк поддержал проект финансово и организационно.

Благотворительная помощь новым субъектам РФ оказывается в рамках акции «Всегда рядом», инициированной Председателем Союза машиностроителей России, генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым.

* * * АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»