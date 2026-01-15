На пост мэра Отрадного претендуют чиновники, предприниматель и руководитель котельной
В четверг, 15 января, конкурсная комиссия приступила к отбору кандидатов на должность главы Отрадного Самарской области. В этот же день состоится заседание городской думы, на котором изберут градоначальника, сообщает муниципальная администрация.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На пост главы города претендуют четыре кандидата: руководитель Комитета по управлению имуществом Отрадного Ольга Сомова; генеральный директор ООО «ГОТЭ» (городская котельная) Владимир Денисов, индивидуальный предприниматель Ольга Андро де Бюи Гинглятт и временно исполняющий обязанности мэра Георгий Выводцев.
Прежний глава Отрадного Владимир Чихирев был избран руководителем муниципалитета на пятилетний срок в ноябре 2024 года, но досрочно покинул пост по своему желанию в ноябре 2025 года. Он был избрал главой Кинельского района, прежнего руководителя которого Юрия Жидкова губернатор Вячеслав Федорищев уволил в нецензурной форме.