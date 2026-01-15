Краевые власти планируют заключить новое концессионное соглашение на строительство экотехнопарка в Перми

Правительство Пермского края утвердило перечень объектов в регионе, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в 2026 году. Распоряжение опубликовано на сайте министерства экономического развития Пермского края. В список вошли три объекта: мостовой переход через реку Каму с подходами (этапы 2–5), поликлиника в Кунгуре и экотехнопарк в Перми.

Строительство третьего Камского моста предполагает возведение объекта общей длиной 5,9 км. Поликлиника в Кунгуре будет рассчитана на 350 посещений в смену. Экотехнопарк проектируется на обработку 300 тыс. тонн отходов в год и утилизацию 120 тонн в год.

Напомним, в 2023 году краевые власти заключили концессионное соглашение с ООО «Энвиком Пермь» для строительства мусороперерабатывающего комплекса на полигоне в Софронах. В мае 2025 года соглашение было расторгнуто из-за невыполнения обязательств концессионером. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», реализацией проекта теперь может заняться подконтрольное краевому фонду развития ООО «Пермский региональный экологический оператор».

Стоит отметить, что проекты по строительству моста и реконструкция кунгурской поликлиники также входили в список планируемых к заключению концессионных соглашений в 2025 году. Однако соглашения в прошлом году заключены не были.