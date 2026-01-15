Женщина погибла в результате пожара в Ижевске

В шестиквартирном деревянном доме на ул. Совхозная в Ижевске в результате пожара погибла 60-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание началось 15 января в 9:40. К моменту прибытия пожарных горела кровля на всей площади.

В ходе тушения огня спасатели обнаружили в одной из квартир без сознания женщину примерно 60 лет. Она была передана бригаде скорой помощи, но позднее скончалась в больнице.

Пожарные эвакуировали несколько газовых баллонов, что предотвратило угрозу взрыва. Открытое горение было ликвидировано в течение часа на площади 150 кв.м. В тушении принимали участие 23 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. Причина пожара устанавливается.

Анастасия Лопатина