АО «БЭСК» наградило победителей конкурса «Энергия слова – 2025»

Вчера, 14 января, Башкирская электросетевая компания наградила победителей творческого конкурса «Энергия слова – 2025». Это ежегодный конкурс среди журналистов и блогеров, освещающих работу группы компаний АО «БЭСК».

Юлия Казанская награждает Викторию Назырову

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В этом году конкурсная комиссия определила двух призеров. Первое место присвоено заведующему отделом экономики газеты «Республика Башкортостан» Ильдару Ахиярову за серию материалов о развитии электросетевого комплекса Башкирии. Второе место – корреспонденту газеты «Уфимские нивы» за объективное освещение роли электросетевиков в жизни республики.

Награду победителям вручила директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская, поблагодарив лауреатов за творческое мастерство и проявленный к энергетической отрасли интерес.

Юлия Казанская награждает Ильдара Ахиярова

Фото: ООО «Башкирэнерго» Юлия Казанская награждает Ильдара Ахиярова

Фото: ООО «Башкирэнерго»

«Благодаря вашей работе и активному освещению деятельности энергетиков мы делаем жизнь светлее», - отметила она, обращаясь к журналистам.

В ближайшие время будет объявлен новый конкурс «Энергия слова – 2026», в котором смогут принять участие все журналисты республики.

