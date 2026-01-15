В Приморье при взрыве газа погибла женщина

В частном доме в Уссурийске взорвался газ. Из-под завалов достали мужчину и двух женщин, их госпитализировали. Одна из пострадавших умерла, сообщил Минздрав Приморья.

По данным краевого МЧС, ЧП случилось в жилом доме на улице Воровского. После взрыва произошел пожар на площади около 2 кв. м. К его ликвидации и разбору завалов привлекли 24 человека и пять единиц техники.

Двое пострадавших доставлены в Центральную городскую больницу Уссурийска. Они находятся в состоянии средней тяжести с травмами и термическими ожогами, уточнили в Минздраве.

Прокуратура Приморья назвала причиной инцидента взрыв бытового газа. «Это был баллон (не магистральный газ.—"Ъ"). Дом разрушен, соседние дома не пострадали»,— сказал «РИА Новости» представитель ведомства.