На Череповецком металлургическом комбинате погибли двое рабочих из Казахстана

На Череповецком металлургическом комбинате погибли двое рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным СКР, двое сотрудников подрядной организации выполняли ремонтные работы на площадке ЧерМК. Их тела были найдены вечером 14 января. Что стало причиной смерти, в ведомстве не уточнили. При этом уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

«Северсталь» сообщила, что погибшие были гражданами Казахстана. Другие подробности компания не привела.