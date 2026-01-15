Жители Татарстана в 2025 году запрашивали кредиты наличными на самые большие суммы среди всех регионов России. Средний размер заявки в республике составил 1,2 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Финуслуги».

Татарстан занял I место среди регионов по сумме запрашиваемого кредита наличными

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан занял I место среди регионов по сумме запрашиваемого кредита наличными

В целом по стране россияне в прошлом году обращались за кредитами наличными в среднем на 730 тыс. руб. После Татарстана в рейтинге регионов с самыми крупными запросами следуют Москва — 1,1 млн руб. и Московская область —960 тыс. руб.

По данным «Финуслуг», средний срок запрашиваемого кредита в 2025 году составлял 3,2 года, а средний возраст заемщика — 37 лет. Почти половина клиентов (более 46%) имеют высшее образование. Чаще заявки подавали мужчины — их доля составила 67,4%, доля женщин — 32,6%.

Анна Кайдалова