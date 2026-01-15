Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за тумана

В пресс-службе департамента транспорта предупредили о тумане в Москве. Водителей призвали быть внимательнее и не отвлекаться на телефоны за рулем, а также избегать резких маневров на дороге и снижать скорость у пешеходных переходов.

Как отметили в департаменте транспорта, к вечеру в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце и МКАД движение будет затруднено. В пресс-службе москвичам рекомендовали планировать маршрут заранее.

Накануне ГУ МЧС по Московской области сообщало, что с вечера 14 января до утра 15 января в регионе ожидается туман с видимостью до 700 м. Ведомство советовало водителям включать противотуманные фары и соблюдать увеличенную дистанцию. В свою очередь, пешеходов призвали использовать на одежде светоотражающие элементы.