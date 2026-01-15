Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Росавиация закрыла небо над Волгоградом

Росавиация ввела план «Ковер» в небе над Волгоградом. Прием и вылет воздушных судов в аэропорту Гумрак ограничен. Сообщение об этом появилось в 10:17 мск.

Фото: Официальный сайт Международного аэропорта Волгоград

На данный момент задерживаются рейс «Победы» DP 6965 из Шереметьево и рейс S7 5131 из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее, около 10 утра, в Волгоградской области объявили беспилотную опасность, сообщили в МЧС региона.

Марина Окорокова