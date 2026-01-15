За год цены на бензин в Башкирии выросли на 8%

К 12 января средняя стоимость литра бензина (вне зависимости от марки) в Башкирии составила 62,98 руб. По данным Росстата, АИ-92 стоит 60,45 руб. за литр, АИ-95 — 65,22 руб. за литр, топливо с октановым числом 98 и выше — 88,6 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За год литр бензина в среднем по республике подорожал на 4,68 руб. (на 8,03%), при этом цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились примерно на 11,3%, на АИ-98 и выше — на 8,3%.

Стоимость дизельного топлива к первой рабочей неделе января достигла 74,6 руб. за литр, за год цена выросла на 10,34%.

В среднем по России стоимость литра бензина оценивается в 65,39 руб. (годовой рост — 7,39%), солярки — в 76,94 руб. (с 13 января 2025 года цена выросла на 9,68%).

Идэль Гумеров