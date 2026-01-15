В Ярославле городские электрички перевезли почти 70 тысяч пассажиров

В Ярославле городскими электричками в период с июля по январь воспользовались 69 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

«Самой популярной стала утренняя, курсирующая по маршруту Телищево – Филино — ей воспользовались больше 20,3 тыс. человек»,— добавил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

С июля в Ярославле работает «легкое метро» — электрички, связывающие Заволжский и Фрунзенский районы между собой и с центром города. Новый вид транспорта ввели в городскую жизнь для удобства местных жителей, вынужденных в часы пик стоять в многокилометровых пробках. В сентябре в рамках проекта была открыта новая платформа — на Соколе.

В 2025 году проезд стоил 38 руб., в 2026 году — 42 руб. При покупке билетов в поездах при посадке на станциях Филино, Приволжье, Ярославль-Главный, Ярославль взимается дополнительный сбор в размере 30 руб. за оформление. При этом билеты можно покупать в приложении и в кассах.

Алла Чижова