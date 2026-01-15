В Челнах в производство автокомпонентов для «КамАЗов» вложили 260 млн

Камский механический завод в Набережных Челнах завершил переход к полному циклу производства шестерен редукторов мостов для грузовиков «КамАЗ». Общий объем инвестиций в развитие производства превысил 260 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Из этой суммы 180 млн руб. вложил федеральный Фонд развития промышленности, еще 20 млн руб. направил Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

По сообщению ФРП, после выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 80 тыс. шестерен в год, что покроет 50% потребностей КамАЗа по этим компонентам.

В августе 2025 года ФРП предоставил заводу второй льготный заем — 310 млн руб.

Анна Кайдалова