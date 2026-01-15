Жителю Нижегородской области грозит до двух лет за кражу игрушек из автомата

Из автомата в магазине на улице Трудовой в городе Навашино было похищено 26 мягких игрушек общей стоимостью 6,5 тыс. руб. По подозрению в краже задержан 33-летний местный житель, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 15 января.

Задержанный пояснил, что совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он сломал дверцу аппарата, забрал игрушки и раздал их случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело о краже по статье 158 УК РФ. Обвиняемому, который находится под подпиской о невыезде, грозит до двух лет лишения свободы.

Галина Шамберина