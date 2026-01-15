В Томске вынесен приговор по делу об уклонении от административного надзора
В Томском районе Томской области осужден 59-летний местный житель за уклонение от административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По решению суда, говорится в материалах дела, бывший заключенный обязан был проживать у своей сестры в поселке Копылово, однако без уважительных причин покинул определенное ему место жительства, не уведомив об этом уголовно-исполнительную инспекцию. Отмечается, что фигурант дела отбывал наказание за серию имущественных преступлений.
Суд назначил томичу семь месяцев колонии строгого режима.