«Самолет» намерен расселить еще 13 нижегородских семей в 2026 году

В девелоперской компании «Самолет», которая с конца 2023 года начала проект КРТ в границах улиц Дружбы, Энтузиастов и Героя Самочкина в Нижнем Новгороде, сообщили о промежуточных итогах расселения старых кварталов. Всего с начала проекта застройщик улучшил жилищные условия более чем 130 семей в Ленинском районе и завершил первый этап расселения.

В 2026 году стартует второй этап программы, в соответствии с которым «Самолет» планирует расселить еще 13 нижегородских семей из аварийного и ветхого фонда. На выбор им предлагают получить денежную компенсацию по средней рыночной цене или новое жилье.

На месте расселенных и снесенных старых домов девелопер начал строительство первой очереди ЖК «Весна в Заречье». На территории комплексного развития планируется жилой квартал общей площадью более 128 тыс. кв. м с парковкой на 415 машин. В социальную инфраструктуру войдут школа на 1100 учеников, детский сад и поликлиника.

Иван Сергеев