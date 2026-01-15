Житель Самарской области осужден за дикпик для приставов

Житель Самарской области привлечен к уголовной ответственности за размещение на портале «Госуслуги» фотографии своего полового органа. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Мужчина, в отношении которого в службе судебных приставов возбуждено несколько исполнительных производств, направил обращение в отделение через интернет-платформу. К заявлению подозреваемый прикрепил изображение, которое было признано порнографическим.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Фигурант был признан виновным и приговорен к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком один год. Решение вступило в законную силу.

Георгий Портнов