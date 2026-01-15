Власти Тайваня объявили в розыск основателя OnePlus

Китайский производитель смартфонов OnePlus подозревается в незаконном найме на Тайване более 70 инженеров, сообщает агентство CNA. Тайваньская прокуратура объявила в розыск основателя компании Пита Лау и предъявила обвинения двум топ-менеджерам.

Согласно материалам прокуратуры района Шилинь, в конце 2014 года господин Лау прибыл на Тайвань и договорился о создании команды разработчиков программного обеспечения для смартфонов. Без разрешения властей по его указанию были наняты более 70 инженеров, занимавшихся разработкой, верификацией и тестированием приложений для OnePlus.

Следствие считает, что для обхода законодательства использовалась сеть компаний, зарегистрированных в Гонконге и на Тайване, включая «Hong Kong OnePlus» и «Hong Kong OnePlus Technology Co., Ltd.». В 2015–2021 годах через связанные структуры, в том числе «Hong Kong Dasheng International Trading Company», в Тайвань было переведено свыше $72,9 млн под видом «доходов от заказных НИОКР и продажи результатов разработок». Эти средства использовались для найма сотрудников на Тайване, выплаты заработной платы и закупки оборудования. Свидетельские показания подтверждают, что созданное ПО использовалось только в устройствах OnePlus и OPPO, а отчетность регулярно направлялась в штаб-квартиру в Шэньчжэне.

Пит Лау — китайский предприниматель, соучредитель и генеральный директор OnePlus, а также директор по продуктам в Oppo. Карьеру он начал в Oppo как инженер, затем возглавлял направление Blu-ray, маркетинг и занимал пост вице-президента. В конце 2013 года господин Лау покинул Oppo и вместе с Карлом Пэем основал OnePlus. Первый смартфон компании OnePlus One был представлен в 2014 году.