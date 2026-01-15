Банк «Йошкар-Ола» разместил 230 млн рублей на однодневном депозите Банка России

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) совершил существенную сделку в рамках своей обычной хозяйственной деятельности, разместив временно свободные 230 млн руб. на депозит в Банке России. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Эмитент разместил депозит сроком на один день 13 января. Операция проведена в формате депозитной операции постоянного действия «овернайт».

Объем сделки эквивалентен 10,82% от балансовой стоимости активов банка. По состоянию на 1 июля 2025 года совокупная стоимость активов эмитента оценивалась в 2,12 млрд руб.

