Мужчина упал в канализационный колодец из окна в Удмуртии

Спасатели вытащили 50-летнего мужчину из канализационного колодца, заполненного сточными водами. Как сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии, инцидент произошел 15 января в Вавоже.

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Предварительно, мужчина находился в двухэтажном бараке. Он провалился в открытый колодец, скрытый под снегом, когда покидал дом своего товарища через окно.

Крики мужчины услышала местная жительница, которая вызвала спасателей. Пожарные прибыли на место и с помощью веревок извлекли его из колодца. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Анастасия Лопатина