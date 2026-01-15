В Ибресинском муниципальном округе Чувашии в мае 2026 года начнется ремонт автодороги Калинино—Батырево—Яльчики. На реализацию проекта предусмотрено 80 млн руб. Информация об этом опубликована на портале органов власти республики.

В Чувашии отремонтируют участок дороги Калинино–Батырево–Яльчики за 80 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии отремонтируют участок дороги Калинино–Батырево–Яльчики за 80 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и затронут участок протяженностью около 3 км. Завершить ремонт планируется в течение четырех месяцев — с мая по август 2026 года.

Автодорога Калинино—Батырево—Яльчики соединяет населенные пункты Ибресинского округа с другими территориями республики. Ежедневно по дороге проезжает около 2,8 тыс. автомобилей.

Анна Кайдалова