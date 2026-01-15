Трех человек госпитализировали после ДТП на трассе Ярославль – Рыбинск

В Рыбинском округе в результате аварии травмы получили два водителя и пассажир-ребенок. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

14 января в 18:00 на 66-м км дороги Ярославль – Рыбинск, между поселками Ермаково и Октябрьским, столкнулись «ВАЗ-2110» и Chevrolet Lacetti. В ДТП пострадали 22-летний водитель «ВАЗа», а также 32-летний водитель иномарки и его пассажир 2016 года рождения.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова