Число транспортных диверсий на Урале выросло в три раза с 2023 года

На Урале в 2025 году произошло 19 транспортных диверсий, сообщили на пресс-конференции представители свердловского следственного отдела СУТ СКР. В 2023 году их число составляло шесть, в 2024 — 14 происшествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как пояснил следователь-криминалист Центрального МСУТ СКР Павел Альферович, обычно такие преступления совершают в составе организованной группы, причем обычно это несовершеннолетние. За 2025 год в суд уже передали семь дел в отношении несовершеннолетних.

Диверсии обычно связаны с поджогами релейных шкафов, устройств управления подвижным составом, иногда — самих поездов. Как правило, за это куратор обещает награду в размере от 10 тыс. руб. до 1 млн руб., однако, по данным ведомства, обычно она не выплачивается или выплачивается в меньшем размере.

Всего в 2025 году в Свердловском следственном отделе на транспорте расследовали на треть больше преступлений, чем в 2024. Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 45%, число возбужденных дел выросло на 72% к прошлому году и составило 445 дел. Рост коррупционных преступлений составил 54% к прошлому году.

Анна Капустина