В Астраханской области из-за снегопада ДПС перешла на усиленный режим

В Астраханской области из-за сильного снегопада дорожная полиция работает в усиленном режиме. Более 60 патрулей ДПС, в том числе дополнительных, обеспечивают безопасность на дорогах, включая областной центр и все районы, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Фото: ГАИ Астраханской области

Фото: ГАИ Астраханской области

В городе наиболее опасными участками считаются улицы Новороссийская и Адмирала Нахимова, а также три моста: Новый, Старый и через реку Прямая Болда. В области опасный участок дороги находится между селами Енотаевка и Федоровка.

Для предотвращения ДТП ведется работа по устранению снежного наката и гололеда. Специальная техника задействована для уборки дорог, при этом для нее обеспечивается беспрепятственный проезд.

Полиция продолжает мониторить ситуацию на дорогах. Всем участникам движения рекомендовано проявлять повышенную осторожность при передвижении.

Марина Окорокова

