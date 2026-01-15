В Астраханской области из-за снегопада ДПС перешла на усиленный режим
В Астраханской области из-за сильного снегопада дорожная полиция работает в усиленном режиме. Более 60 патрулей ДПС, в том числе дополнительных, обеспечивают безопасность на дорогах, включая областной центр и все районы, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Фото: ГАИ Астраханской области
В городе наиболее опасными участками считаются улицы Новороссийская и Адмирала Нахимова, а также три моста: Новый, Старый и через реку Прямая Болда. В области опасный участок дороги находится между селами Енотаевка и Федоровка.
Для предотвращения ДТП ведется работа по устранению снежного наката и гололеда. Специальная техника задействована для уборки дорог, при этом для нее обеспечивается беспрепятственный проезд.
Полиция продолжает мониторить ситуацию на дорогах. Всем участникам движения рекомендовано проявлять повышенную осторожность при передвижении.