«Лента» откроет сеть дискаунтеров под брендом «Семья»

Федеральный ритейлер «Лента» собирается открыть сеть дискаунтеров, пишут «Известия». Компания зарегистрировала товарные знаки «Семья» и «Семья гипервыгода» по 35-му и 43-му классам МКТУ (аренда площадей, демонстрация товаров, а также услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), сообщает издание со ссылкой на Роспатент. Таким образом, под единым брендом будут объединены приобретенные «Лентой» ранее региональные сети. У ритейлера сейчас нет своей сети экономкласса.

Напомним, в конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила пермского ритейлера «Семья». Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Ранее «Семья» контролировалась ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Супермаркеты «Семьи» были переданы «Лентой» в управление другому крупному ритейлеру — сети «Монетка», которую тоже купила «Лента». Закрытию подверглись около 30 отделов «Семьи» в Пермском крае, а на их месте открылись магазины «Монетка».