Инвесторы из Саудовской Аравии планируют разводить соколов в Татарстане

Инвесторы из Саудовской Аравии рассматривают возможность реализации в Татарстане проекта по разведению птиц для соколиной охоты — сапсанов, кречетов, балобанов, а также их гибридных пород. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвесторы из Саудовской Аравии планируют разводить в Татарстане птиц для соколиной охоты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Инвесторы из Саудовской Аравии планируют разводить в Татарстане птиц для соколиной охоты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выбор региона иностранные партнеры объясняют благоприятными природно-климатическими условиями и выгодным географическим положением Татарстана, который находится на пересечении ключевых логистических маршрутов между Азией и Европой. Объем предполагаемых инвестиций пока не раскрывается.

В Агентстве инвестиционного развития отметили, что реализация проекта может иметь значимый экологический эффект. В частности, в долгосрочной перспективе речь может идти о восстановлении популяции сокола-балобана, который ранее был широко распространен на территории республики.

Анна Кайдалова