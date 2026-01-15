«Это элемент большого шоу»

Делегации Гренландии, Дании и США провели переговоры в Белом доме. О результатах встречи подробно не сообщается. Есть информация, что Госдепартамент готовит сразу несколько предложений по проблеме американского контроля над самым большим островом в мире. Европа тем временем ищет варианты, как умерить аппетиты Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ситуация вокруг Гренландии — отвлекающий маневр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ситуация вокруг Гренландии приближается к «точке кипения». Дональду Трампу явно пришелся по душе собственный тезис о двух собачьих упряжках, которые охраняют этот субъект международного права. Президент США вновь повторил это выражение в том контексте, что Дания должна убраться с острова, который необходим Америке для строительства защитной системы «Золотой купол».

Две собачьи упряжки не смогут защитить эту территорию. Причем «операцию "Гренландия"», по замыслу главы Соединенных Штатов, должно возглавить именно НАТО как ответственный за безопасность западного мира. Белый дом со своей стороны разметил красивую картинку, где опять же эти самые две упряжки застыли перед указателем: налево пойдешь — в процветающую Америку придешь, а если направо, то тебя ждут Россия и Китай.

Дания начала переброску на остров передовых военных подразделений, которые готовят плацдарм для ввода военного контингента. Трамп при этом заявляет, что предпочел бы мирный путь, желательно через референдум. СМИ сообщают, что Вашингтон готов выложить за архипелаг порядка $700 млрд. Соответствующее предложение готовится Государственным департаментом. В качестве альтернативы рассматривается вариант договора о свободной ассоциации. Это когда меньшая страна остается независимой в части внутреннего управления, однако вопросы обороны и часть властных полномочий передается более сильному государству. При желании решение можно найти всегда, нужно лишь хорошо поторговаться.

Европа тем временем пребывает если не в ужасе, то в большой тревоге. В Старом Свете в буквальном смысле не понимают, что со всем с этим делать. Не хочет союзник ничего слышать, требует отдать земли. Это по меньшей мере унизительно. Нет, чтобы интеллигентно попросить, проявить уважение. Вместо этого звучат такие выражения, как «убирайтесь» и сравнения с собачьими упряжками. Хотя опять же стоит напомнить, что Трамп таким образом заботится о безопасности всего западного мира в условиях фактической холодной войны и ожесточенной борьбы за ресурсы. Между тем создается впечатление, что все происходящее — элемент грандиозного шоу для отвлечения внимания. На Ближнем Востоке вновь запахло большой войной. Решать столь серьезные вопросы одновременно не под силу даже Дональду Трампу. Проблема Украины также никуда не делась.

Дмитрий Дризе