В 2025 году каждый второй соискатель (50%) на рынке труда Татарстана сменил место работы. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Половина соискателей в Татарстане сменила работу в 2025 году



Наиболее активно работу меняли специалисты сферы туризма, гостиниц и ресторанов — 68% опрошенных. Высокая доля смены работодателя зафиксирована среди административного персонала (60%), работников продаж и клиентского сервиса (58%), маркетинга, рекламы и PR (56%), а также сферы безопасности (55%). Более половины соискателей сменили работу в автомобильном бизнесе (53%), среди руководителей высшего и среднего звена (52%) и рабочего персонала (51%).

Реже всего карьерные переходы происходили в транспорте и логистике (50%), розничной торговле, медицине и фармацевтике — по 49%.

Из 2 тыс. респондентов 20% заявили, что новое место оказалось лучше прежнего, еще 13% не заметили изменений. При этом 37% считают, что условия ухудшились, а 30% затруднились дать оценку.

Наиболее удачной смена работодателя чаще всего становилась для IT-специалистов — 31% из них оценили новое место как более привлекательное.

Анна Кайдалова