В Прикамье с начала года подорожал бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин с 1 по 12 января 2026 года выросла на 79 коп. (до 64,49 руб. за литр) по сравнению с концом декабря, сообщает Росстат. В декабре 2025 года цена на бензин снижалась три недели подряд.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 77 коп., до 61,40 руб. за литр, АИ-95 — на 79 коп., до 66,56 руб. за литр, АИ-98 — на 2,04 руб., до 92,07 руб. за литр, дизельное топливо — на 1,23 руб., до 77,23 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,20 руб. за литр.

С 1 по 12 января цены на топливо изменились в 78 субъектах Российской Федерации, более всего в Магаданской области (+3,3%) и Чукотском автономном округе (+2,7%). Снижение стоимости было зафиксировано в пяти регионах, более всего — в Республике Дагестан (–1,2%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило +1,6%.