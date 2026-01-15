Минприроды Самарской области объяснило образовавшуюся очередь из мусоровозов на полигоне

В среду, 14 января, на полигоне «Водино» зафиксирована очередь из порядка 50 мусоровозов, ожидающих разгрузки. В минприроды Самарской области сообщили, что ситуация связана с введением полигоном новой системы пропуска, которая не была согласована с регоператором и министерством.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полигон в одностороннем порядке решил разделить ТКО на две очереди: с цифровым пропуском и с вводом данных вручную. При этом цифровым пропуском обеспечены только выборочные перевозчики.

«Введение новой системы не было согласовано с регоператором и министерством. Подобные действия со стороны дирекции полигона привели к простою техники, хотя цель была оптимизировать процесс. В связи с перераспределением потоков и возросшей нагрузкой решением вопроса может быть увеличение времени работы полигона», — сообщает минприроды Самарской области.

В ведомстве уточняют, что остальные объекты работают в штатном режиме.

Руфия Кутляева