В Пермском крае усилят поддержку социально ориентированных НКО

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект о расширении перечня видов деятельности, позволяющих некоммерческим организациям рассчитывать на государственную поддержку. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Документ предусматривает, что на бюджетные субсидии смогут рассчитывать НКО в сфере социальной реабилитации, трудовой адаптации и профессиональной переподготовки ветеранов боевых действий. Кроме того, такая же возможность законопроектом предусматривается и для НКО, которые оказывают психологическую помощь членам семей ветеранов боевых действий.

Законопроект будет рассмотрен на февральском пленарном заседании краевого парламента.