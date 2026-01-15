В Башкирии завершили расследование гибели работника из-за обрушения грунта

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 48-летнего мастера ООО «Стерлитамакская сантехническая компания».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несчастный случай произошел 28 августа 2025 года в Стерлитамаке на улице Гастелло, где бригада копала траншеи для укладки трубопровода водоснабжения. Внезапно траншея глубиной 2,3 м обвалилась, и мастера завалило грунтом. Пострадавшего пришлось вытаскивать с помощью специалистов МЧС. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

По данным ведомства, во время работ в траншее не проверили состояние откосов, не укрепили стенки.

ООО «Стерлитамакская сантехническая компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Стерлитамаке в феврале 2014 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцами являются Александр Бабиков и Светлана Ложкина. В 2024 году выручка составила 10,9 млн руб., убыток равнялся 470 тыс. руб.

Майя Иванова