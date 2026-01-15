Sky News: Стинг выплатил The Police $800 тыс. за роялти

Британский музыкант Стинг выплатил 595 тыс. фунтов ($800 тыс.) бывшим участникам группы The Police после начала судебного разбирательства о невыплаченных роялти. Об этом сообщил Sky News по итогам предварительных слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса.

Фото: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix / Reuters Стинг

При этом барабанщик Стюарт Коупленд и гитарист Энди Саммерс настаивают, что Стинг и его компания Magnetic Publishing задолжали им более $2 млн (1,49 млн фунтов) в виде «гонораров аранжировщиков» — 15% дохода, который, по их версии, не выплачивался с доходов от стриминговых сервисов.

Сторона защиты, ссылаясь на соглашение 2016 года, утверждает, что данные договоренности распространяются только на физические носители и не касаются стриминга. Истцы, в свою очередь, настаивают, что договоренности действуют с момента создания группы в 1977 году. Суду предстоит определить, корректно ли стороны производили расчеты по условиям этого соглашения.

Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) основал группу The Police в 1977 году вместе со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом. До распада в 1984 году коллектив выпустил пять альбомов, получил шесть премий «Грэмми» и две Brit Awards, а в 2007-м воссоединился для юбилейного тура к 30-летию сингла Roxanne. После этого Стинг построил успешную сольную карьеру: его дебютный альбом The Dream of the Blue Turtles (1985) стал трижды платиновым, а общий тираж 15 сольных релизов превысил 100 млн копий по всему миру.