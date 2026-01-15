Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ретропоезд «Купеческий экспресс» начнет курсировать в феврале

Ретропоезд «Купеческий экспресс» проведет туры из Ижевска в Сарапул с 11 по 15 февраля. Об этом сообщает сообщают Управление культуры, спорта и молодежи Сарапула.

Фото: Управление культуры, спорта и молодежи Сарапула

Вагоны будут стилизованы в соответствии с темой маршрута, а пассажиров ожидают игры и дегустация чая. В Сарапуле туристы смогут посетить музейный комплекс «Купеческие дачи», промышленные предприятия и музейный квартал «Купеческий», а также узнать об истории города. Дорога до Сарапула займет около двух часов.

Анастасия Лопатина