«Металлург» одержал разгромную победу над «Сочи» со счетом 9:0

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал победу в домашнем матче над командой «Сочи». Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев льда.

Матч прошел 14 января на стадионе «Арена-Металлург». Голы забили Робин Пресс, Дмитрий Силантьев, Александр Петунин, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Никита Михайлис, Люк Джонсон и Владимир Ткачев.

Сейчас «Металлург» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 72 очками. Следующий матч команда сыграет 17 января в гостях с «Адмиралом» (Владивосток)

Ольга Воробьева