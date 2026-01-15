В Оренбуржье часть трасс остается закрытой для движения из-за снегопада

Продлено закрытие движения на участке трассы М-5 «Урал» от 170 км (Краснощеково) до 260 км (Новоникольск), а также на дороге Мухраново – Чесноковка с 10 км (Сладково) по 42 км (Нижнеозерное). Проехать по нему будет невозможно до 13:00 (MSK+2) 15 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения для всех транспортных средств действуют в регионе до 18:00 от станции Сара до Самарского — с 0 по 48 км; от Кувандыка до Новосимбирки — с 7 по 57 км и от Каменноозерного до Медногорска — с 91 км (Сунарчи) по 106 км (Черноречка) в Саракташском районе. Кроме того, в этот же период останутся закрытыми участок со 177 км (выезд из Медногорска) по 184 км (пересечение с автодорогой Подъезд к пункту пропуска Орск, 207км) в Кувандыке.

Также ограничения распространяются на подъезд к селу Благодарное от автодороги Чебеньки – Троицкое с 0 по 7 км в Тюльганском районе и на участке Чебеньки — Троицкое с 30 км (Тимашево) по 47 км (Благовещенка) в Сакмарском и Тюльганском районах. Ограничения связаны с метелью и снегопадом.

Георгий Портнов