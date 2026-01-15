Реальные зарплаты в Челябинской области выросли на 4% за год

Среднемесячная начисленная зарплата в Челябинской области в октябре 2025 года составила 83,2 тыс. руб., увеличившись к октябрю 2024-го на 11,6%. Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, выросла на 4%, следует из данных Челябинскстата.

Существеннее всего номинальная зарплата увеличилось у работников из сферы производства кожи и изделий из нее. Такие специалисты в октябре прошлого года получали 61,3 тыс. руб., что на 65,2% больше показателя октября 2024-го. В топ-5 направлений попали производство одежды (38,8 тыс. руб.; +59,9%), растениеводство, животноводство, охота (85 тыс. руб.; +34,6%), сельское и лесное хозяйство (81,3 тыс. руб.; +33,4%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (61 тыс. руб.; +31,8%).

При этом в некоторых отраслях зарплата несколько понизилась. Работники на производствах мебели стали получать 41,8 тыс. руб., что меньше уровня октября 2024 года на 18,9%. Также размер жалованья сократился в следующих сферах производства: лекарственных средств и материалов для медицинских целей (106,2 тыс. руб.; -10,9%), бумаги и бумажных изделий (69,1 тыс. руб.; -6,5%), текстильных изделий (68,8 тыс. руб.; -2,8%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (106 тыс. руб.; -0,8%).

Виталина Ярховска