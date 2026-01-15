В Петербурге ожидается морозная погода без существенных осадков

Метеоусловия в Санкт-Петербурге 15 января будет формировать северная периферия антициклона. В городе будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков, при температуре ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге прогнозируют -6…-8 градусов, в Ленинградской области — -6…-11 градусов, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 16 января, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -9…-11 градусов, днем составит -7…-9 градусов.

Артемий Чулков