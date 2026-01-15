Организаторов производства амфетамина задержала красноярская полиция

Красноярская полиция возбудила уголовное дело по факту производства амфетамина (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) в отношении двух жителей Железногорска. Подозреваемые задержаны, сообщил Telegram-канал МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установили правоохранители, в июне 2025 года один из злоумышленников нашел в интернете инструкцию по изготовлению психостимулятора. Купив специализированное оборудование и реагенты, он через полгода организовал подпольное производство в одном из боксов гаражного кооператива. В качестве партнера он привлек своего знакомого. Сбывать амфетамин железногорцы планировали через теневые наркомаркеты.

Однако реализовать задумку они не успели. Помимо оснащения для синтеза наркотических средств и химикатов, оперативники изъяли свыше 46 г зелья. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Кичанов