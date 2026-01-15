Терминал для обработки контейнеров за 200 млн рублей построят в Омске

В Омске планируется строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал “Карбышево”». Проект предусматривает создание комплекса для обработки контейнерных грузов, а также строительство участка железнодорожных путей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году. Инвестор — ООО «Инвестиционная финансовая группа» — намерен вложить в реализацию более 200 млн руб., сообщает пресс-служба правительства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что терминал будет интегрирован в международные контейнерные маршруты, включая направления в Китай, что позволит перераспределить грузопотоки на железнодорожный транспорт, повысить экспортный потенциал региона и создать новые рабочие места.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Инвестиционная финансовая группа» зарегистрировано в Омске в марте 2007 года. Компания работает на рынке 18 лет и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Владельцами предприятия являются директор Денис Стецкий и Ирина Козлова, каждый из которых владеет 50% доли. В 2024 году выручка общества составила 5,2 млн руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла на 19% до 313 млн руб.

Лолита Белова