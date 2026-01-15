В Самаре общепит задолжал своим сотрудникам полмиллиона рублей

Прокуратура Октябрьского района Самары уличила ООО «Роял фуд» в нарушении трудового законодательства. Компания не выплатила своим сотрудникам зарплату на общую сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что задолженность образовалась перед десятью работниками, которые трудились неофициально. В отношении директора организации было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). По итогам его рассмотрения нарушителя оштрафовали на 20 тыс. руб.

Также контрольный орган направил в суд иск, в котором потребовал от компании погасить задолженность перед сотрудниками. До того, как суд приступил к рассмотрению заявлений, работодатель добровольно погасил задолженность по зарплате.

По материалам прокурорской проверки следствие возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты. Расследование контролирует прокуратура.

ООО «Роял фуд» занимается ресторанным бизнесом и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Георгий Портнов