В трех поселках Челябинской области ввели карантин по бешенству

В Челябинской области сразу в трех поселках ввели карантин по бешенству животных. Заболевание обнаружили у кошки, енотовидной собаки и коровы. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

Кошку с бешенством выявили в поселке Озерный Карталинского округа, енотовидную собаку — в поселке Климовка Чесменского округа, а крупный рогатый скот — в поселке Новоершевский Кизильского округа. Карантин действует в радиусе 2 км от очага заболевания.

На этой территории нельзя лечить животных, восприимчивых к бешенству, привозить их туда или увозить, проводить с ними ярмарки и выставки. Карантин действует 60 дней после убоя последнего заболевшего животного.

Ольга Воробьева